Рома
мин
-
Сержио
Жулио Сержио
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
Мексес
Филипп Мексес
90
-
Андреолли
Марко Андреолли
90
-
Перротта
Симоне Перротта
90
-
Писарро
Давид Писарро
90
-
Бриги
Маттео Бриги
90
-
Тотти
Франческо Тотти
6'
14'
28'
90
-
Менез
Жереми Менез
64
-
Вучинич
Мирко Вучинич
75
Запасные
-
Маранжао
Дониэбер Алешандер Маранжао
-
Мотта
Марко Мотта
-
Фати
Рикардо Фати
-
Таддеи
Родриго Таддеи
-
Баптиста
Жулио Баптиста
-
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
-
Черчи
Алессио Черчи
Бари
мин
-
Антонелли
Филиппо Антонелли
59
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Паризи
Алессандро Паризи
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Ланджелла
Антонио Ланджелла
46
-
Донати
Массимо Донати
90
-
Альмирон
Серхио Альмирон
90
-
Кутузов
Виталий Кутузов
60
-
Баррето
Пауло Баррето
90
Запасные
-
Камата
Педро Камата
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
-
Диамутене
Сулеймани Диамутене
-
Аллегретти
Риккардо Аллегретти
-
Де Вецце
Даниэле Де Вецце
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини