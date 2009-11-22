Сиена
мин
-
Женевье
Гаэль Женевье
73
-
Пеголо
Джанлука Пеголо
90
-
Фиканья
Даниэле Фиканья
90
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
Терци
Клаудио Терци
90
-
Росси
Андреа Росси
81
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Фини
Микеле Фини
90
-
Калайо
Эмануэле Калайо
90
-
Маккароне
Массимо Маккароне
90
-
Феррейра
Режиналдо Феррейра
54
Запасные
-
Курчи
Джанлука Курчи
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
-
Брандау
Гонцалу Брандау
-
Экдаль
Альбин Экдаль
-
Яяло
Мато Яяло
-
Яролим
Лукаш Яролим
-
Паолуччи
Микеле Паолуччи
Аталанта
мин
-
Консильи
Андреа Консильи
90
-
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
-
Пелузо
Федерико Пелузо
90
-
Бьянко
Паоло Бьянко
90
-
Гарич
Гиорги Гарич
90
-
Падоин
Симоне Падоин
90
-
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
90
-
Касерта
Фабио Касерта
90
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
68'
90
-
Тирибокки
Симоне Тирибокки
52'
78
-
Чераволо
Фабио Чераволо
87
Запасные
-
Мадонна
Никола Мадонна
-
Тибони
Кристиан Тибони
-
Коппола
Фердинандо Коппола
-
Таламонти
Леонардо Таламонти
-
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
-
Радованович
Иван Радованович