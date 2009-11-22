Ливорно
мин
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
90
-
Диниз
Маркос Диниз
90
-
Кнежевич
Дарио Кнежевич
90
-
Мильонико
Леонардо Мильонико
31
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
90
-
Кандрева
Антонио Кандрева
90
-
Моцарт
Сантос Батиста Моцарт
71
-
Моро
Давиде Моро
90
-
Филиппини
Антонио Филиппини
90
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
90'
90
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
21'
90
Запасные
-
Келлерино
Гастон Келлерино
-
Галанте
Фабио Галанте
-
Маркини
Давиде Маркини
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Пертиконе
Романо Пертиконе
-
Витале
Луиджи Витале
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус
Дженоа
мин
-
Амелия
Марко Амелия
90
-
Кришито
Доменико Кришито
63'
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Бьява
Джузеппе Бьява
90
-
Моретти
Эмилиано Моретти
90
-
Место
Джандоменико Место
90
-
Модесто
Франческо Модесто
26
-
Сапатер
Альберто Сапатер
90
-
Росси
Марко Росси
90
-
Паласио
Родриго Паласио
51
-
Креспо
Эрнан Креспо
68
Запасные
-
Териджи
Леонардо Териджи
-
Фатич
Иван Фатич
-
Скарпи
Алессио Скарпи
-
Томович
Ненад Томович
-
Скулли
Джузеппе Скулли
-
Палладино
Раффаэле Палладино
-
Флоккари
Сержио Флоккари