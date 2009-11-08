Болонья
мин
-
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
-
Ланна
Сальваторе Ланна
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Морас
Вангелис Морас
90
-
Гуана
Роберто Гуана
90
-
Мингаццини
Никола Мингаццини
90
-
Адаилтон
Болзан Мартинс Адаилтон
67
-
Валиани
Франческо Валиани
86
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
90'
90
-
Салайета
Марсело Салайета
42'
49'
79
Запасные
-
Коломбо
Роберто Коломбо
-
Бритос
Мигель Бритос
-
Тедеско
Джакомо Тедеско
-
Мудингай
Габи Мудингай
-
Бомбардини
Давиде Бомбардини
-
Виджиани
Лука Виджиани
-
Мараццина
Массимо Мараццина
Палермо
мин
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
-
Кьер
Симон Кьер
45'
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Брешиано
Марко Брешиано
63
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Симплисиу
Фабиу Симплисиу
90
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
-
Микколи
Фабрицио Микколи
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
69
-
Будан
Игор Будан
82
Запасные
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
-
Гоян
Дорин Гоян
-
Мелинте
Кристиан Мелинте
-
Блази
Мануэле Блази
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
-
Эрнандес
Абель Эрнандес