Бари
мин
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
86
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Аллегретти
Риккардо Аллегретти
6'
58
-
Донати
Массимо Донати
90
-
Альмирон
Серхио Альмирон
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
90
-
Баррето
Пауло Баррето
68
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
-
Антонелли
Филиппо Антонелли
-
Греко
Джузеппе Греко
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
-
Коман
Владимир Коман
-
Гацци
Алессандро Гацци
Ливорно
мин
-
Бенусси
Франческо Бенусси
90
-
Пьери
Мирко Пьери
90
-
Кнежевич
Дарио Кнежевич
90
-
Мильонико
Леонардо Мильонико
80
-
Диниз
Маркос Диниз
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
68
-
Моро
Давиде Моро
90
-
Кандрева
Антонио Кандрева
90
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
90
-
Тавано
Франческо Тавано
90
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
58
Запасные
-
Галанте
Фабио Галанте
-
Маркини
Давиде Маркини
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
-
Витале
Луиджи Витале
-
Моцарт
Сантос Батиста Моцарт
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус