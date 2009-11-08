Дженоа
мин
-
Скарпи
Алессио Скарпи
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Эспозито
Андреа Эспозито
90
-
Моретти
Эмилиано Моретти
90
-
Место
Джандоменико Место
90
-
Модесто
Франческо Модесто
90
-
Миланетто
Омар Миланетто
90
-
Росси
Марко Росси
90
-
Палладино
Раффаэле Палладино
35'
50
-
Креспо
Эрнан Креспо
2'
18'
63
-
Паласио
Родриго Паласио
80
Запасные
-
Руссо
Данило Руссо
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
-
Томович
Ненад Томович
-
Сапатер
Альберто Сапатер
-
Скулли
Джузеппе Скулли
-
Флоккари
Сержио Флоккари
Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
Фиканья
Даниэле Фиканья
90
-
Брандау
Гонцалу Брандау
90
-
Экдаль
Альбин Экдаль
58
-
Яяло
Мато Яяло
46
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Кодря
Пол Кодря
72
-
Маккароне
Массимо Маккароне
82'
90
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
Запасные
-
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
Терци
Клаудио Терци
-
Фини
Микеле Фини
-
Калайо
Эмануэле Калайо
-
Паолуччи
Микеле Паолуччи
-
Феррейра
Режиналдо Феррейра