Катания
мин
-
Андухар
Мариано Андухар
90
-
Терлицци
Кристиан Терлицци
90
-
Беллуски
Джузеппе Беллуски
41
-
Альварес
Пабло Альварес
90
-
Потенца
Алессандро Потенца
90
-
Льяма
Кристиан Льяма
67
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
87
-
Карбони
Эзекель Карбони
90
-
Иско
Мариано Иско
90
-
Моримото
Такаюки Моримото
90
-
Маскара
Джузеппе Маскара
90
Запасные
-
Косицки
Томаш Косицки
-
Сполли
Николас Сполли
-
Пеше
Симоне Пеше
-
Риккьюти
Адриан Риккьюти
-
Ледесма
Пабло Ледесма
-
Плазмати
Джанвито Плазмати
-
Аугустин
Блажей Аугустин
Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Контини
Маттео Контини
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Грава
Джанлука Грава
90
-
Ароника
Сальваторе Ароника
90
-
Чигарини
Лука Чигарини
73
-
Гамшик
Марек Гамшик
90
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
34
-
Маджо
Кристиан Маджо
90
-
Квальярелла
Фабио Квальярелла
85
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
Запасные
-
Йеццо
Дженнаро Йеццо
-
Ринаудо
Леандро Ринаудо
-
Датоло
Хесус Датоло
-
Суньига
Камило Суньига
-
Пациенца
Микеле Пациенца
-
Пиа
Жоао Инасио Пиа
-
Денис
Херман Денис