Сампдория
мин
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
-
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
65
-
Росси
Марко Росси
90
-
Циглер
Рето Циглер
90
-
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
-
Маннини
Даниеле Маннини
90
-
Франческини
Даниеле Франческини
54
-
Паломбо
Анджело Паломбо
90
-
Поли
Андреа Поли
77
-
Кассано
Антонио Кассано
90
-
Паццини
Джампаоло Паццини
90
Запасные
-
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
-
Луккини
Стефано Луккини
-
Аккарди
Пьетро Аккарди
-
Дзаури
Лучано Дзаури
-
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
-
Падалино
Марко Падалино
-
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
Бари
мин
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Ланджелла
Антонио Ланджелла
87
-
Донати
Массимо Донати
90
-
Альмирон
Серхио Альмирон
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
90
-
Кутузов
Виталий Кутузов
55
-
Баррето
Пауло Баррето
90
Запасные
-
Антонелли
Филиппо Антонелли
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Паризи
Алессандро Паризи
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
-
Коман
Владимир Коман
-
Гацци
Алессандро Гацци
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини