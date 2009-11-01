Ливорно
мин
-
Бенусси
Франческо Бенусси
90
-
Пьери
Мирко Пьери
90
-
Ривас
Нельсон Ривас
90
-
Мильонико
Леонардо Мильонико
90
-
Диниз
Маркос Диниз
90
-
Витале
Луиджи Витале
54
-
Моро
Давиде Моро
90
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
74
-
Кандрева
Антонио Кандрева
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
-
Тавано
Франческо Тавано
90
Запасные
-
Галанте
Фабио Галанте
-
Маркини
Давиде Маркини
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
-
Кнежевич
Дарио Кнежевич
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус
-
Дионизи
Федерико Дионизи
Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Кордоба
Иван Кордоба
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
81'
90
-
Виейра
Патрик Виейра
90
-
Крхин
Рене Крхин
46
-
Мунтари
Салли Мунтари
29
-
Станкович
Деян Станкович
69
-
Милито
Диего Милито
49'
90
Запасные
-
Орландони
Паоло Орландони
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
-
Мансини
Алессандро Мансини
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
-
Это'О
Самуэль Это'О
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
-
Куарежма
Рикарду Куарежма