Фиорентина
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Гобби
Массимо Гобби
90
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
-
Варгас
Хуан Варгас
90
-
Сантана
Марио Сантана
46
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
84
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
4'
69'
80
-
Джилардино
Альберто Джилардино
86'
90
Запасные
-
Аврамов
Влада Аврамов
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
-
Кролдруп
Пер Кролдруп
-
Комотто
Джанлука Комотто
-
Донадель
Марко Донадель
-
Йоргенсен
Мартин Йоргенсен
-
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
Катания
мин
-
Андухар
Мариано Андухар
90
-
Капуано
Чиро Капуано
90
-
Терлицци
Кристиан Терлицци
90
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
-
Потенца
Алессандро Потенца
90
-
Альварес
Пабло Альварес
46
-
Льяма
Кристиан Льяма
63
-
Карбони
Эзекель Карбони
90
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
90
-
Маскара
Джузеппе Маскара
48'
90
-
Плазмати
Джанвито Плазмати
72
Запасные
-
Косицки
Томаш Косицки
-
Марчезе
Джиованни Марчезе
-
Ледесма
Пабло Ледесма
-
Иско
Мариано Иско
-
Риккьюти
Адриан Риккьюти
-
Пеше
Симоне Пеше
-
Аугустин
Блажей Аугустин