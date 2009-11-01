Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Терци
Клаудио Терци
90
-
Брандау
Гонцалу Брандау
90
-
Фиканья
Даниэле Фиканья
90
-
Экдаль
Альбин Экдаль
80
-
Яяло
Мато Яяло
90
-
Кодря
Пол Кодря
90
-
Маккароне
Массимо Маккароне
32'
90
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
-
Феррейра
Режиналдо Феррейра
73
Запасные
-
Женевье
Гаэль Женевье
-
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
Рози
Алеандро Рози
-
Росси
Андреа Росси
-
Ларрондо
Марсело Ларрондо
-
Яролим
Лукаш Яролим
-
Калайо
Эмануэле Калайо
Лацио
мин
-
Муслера
Фернандо Муслера
90
-
Коларов
Александар Коларов
90
-
Сивилья
Себастьяно Сивилья
90
-
Раду
Штефан Раду
90
-
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
-
Маури
Стефано Маури
8'
90
-
Фоджа
Паскуале Фоджа
90
-
Баронио
Роберто Баронио
90
-
Брокки
Кристиан Брокки
90
-
Крус
Хулио Рикардо Крус
69
-
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
-
Биццарри
Альбано Биццарри
-
дос Сантос
Элизеу Перейра дос Сантос
-
Крибари
Санчес Крибари
-
Диаките
Модибо Диаките
-
Перпетуини
Риккардо Перпетуини
-
Рокки
Томмазо Рокки
-
Макинва
Стефен Макинва