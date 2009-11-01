Палермо
мин
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Брешиано
Марко Брешиано
90
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
62
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Симплисиу
Фабиу Симплисиу
90
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
-
Микколи
Фабрицио Микколи
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
78
Запасные
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
-
Гоян
Дорин Гоян
-
Мелинте
Кристиан Мелинте
-
Блази
Мануэле Блази
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Будан
Игор Будан
-
Эрнандес
Абель Эрнандес
Дженоа
мин
-
Скарпи
Алессио Скарпи
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Моретти
Эмилиано Моретти
90
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
-
Бьява
Джузеппе Бьява
90
-
Место
Джандоменико Место
75
-
Модесто
Франческо Модесто
90
-
Миланетто
Омар Миланетто
90
-
Росси
Марко Росси
90
-
Палладино
Раффаэле Палладино
58
-
Флоккари
Сержио Флоккари
58
Запасные
-
Раджио
Сильвано Раджио
-
Руссо
Данило Руссо
-
Кришито
Доменико Кришито
-
Томович
Ненад Томович
-
Паласио
Родриго Паласио
-
Скулли
Джузеппе Скулли
-
Креспо
Эрнан Креспо