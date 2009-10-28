Ливорно
мин
-
Бенусси
Франческо Бенусси
90
-
Пьери
Мирко Пьери
90
-
Кнежевич
Дарио Кнежевич
90
-
Мильонико
Леонардо Мильонико
68'
90
-
Диниз
Маркос Диниз
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
-
Кандрева
Антонио Кандрева
87
-
Филиппини
Антонио Филиппини
44
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
90
-
Тавано
Франческо Тавано
90
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
59
Запасные
-
Галанте
Фабио Галанте
-
Маркини
Давиде Маркини
-
Барди
Франческо Барди
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
-
Моро
Давиде Моро
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус
-
Дионизи
Федерико Дионизи
Аталанта
мин
-
Консильи
Андреа Консильи
90
-
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
-
Таламонти
Леонардо Таламонти
90
-
Пелузо
Федерико Пелузо
90
-
Гарич
Гиорги Гарич
90
-
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
-
Баррето
Эдгар Баррето
67
-
Падоин
Симоне Падоин
90
-
Тирибокки
Симоне Тирибокки
90
-
Дони
Кристиано Дони
72
Запасные
-
Мадонна
Никола Мадонна
-
Коппола
Фердинандо Коппола
-
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
-
Лаюн
Мигель Лаюн
-
Радованович
Иван Радованович
-
Касерта
Фабио Касерта
-
Чераволо
Фабио Чераволо