Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Киву
Кристиан Киву
46
-
Лусио
Лусио
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Мунтари
Салли Мунтари
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Станкович
Деян Станкович
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Балотелли
Марио Балотелли
34'
42'
49
-
Это'О
Самуэль Это'О
7'
44'
90
Запасные
-
Тольдо
Франческо Тольдо
-
Кордоба
Иван Кордоба
-
Сантон
Давиде Сантон
-
Мансини
Алессандро Мансини
-
Мотта
Тиаго Мотта
-
Виейра
Патрик Виейра
-
Милито
Диего Милито
Палермо
мин
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Гоян
Дорин Гоян
90
-
Мелинте
Кристиан Мелинте
46
-
Симплисиу
Фабиу Симплисиу
90
-
Брешиано
Марко Брешиано
90
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Микколи
Фабрицио Микколи
50'
67'
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
90
Запасные
-
Бричетто
Джакомо Бричетто
-
Блази
Мануэле Блази
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Ночерино
Антонио Ночерино
-
Морганелла
Мишель Морганелла
-
Суччи
Давиде Суччи
-
Эрнандес
Абель Эрнандес