Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Лунардини
Франческо Лунардини
90
-
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
-
Антонелли
Лука Антонелли
60
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
53
-
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
90
-
Морроне
Стефано Морроне
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
53
-
Палоски
Альберто Палоски
66'
90
Запасные
-
Будель
Алессандро Будель
-
Паварини
Никола Паварини
-
Кастеллини
Паоло Кастеллини
-
Дзенони
Дамиано Дзенони
-
Джемаили
Блерим Джемаили
-
Аморузо
Никола Аморузо
-
Божинов
Валерий Божинов
Бари
мин
-
Паризи
Алессандро Паризи
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Аллегретти
Риккардо Аллегретти
53
-
Донати
Массимо Донати
90
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
67
-
Кутузов
Виталий Кутузов
62
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
-
Антонелли
Филиппо Антонелли
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
-
Диамутене
Сулеймани Диамутене
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
-
Альмирон
Серхио Альмирон
-
Баррето
Пауло Баррето