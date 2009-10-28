Болонья
мин
-
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
-
Ланна
Сальваторе Ланна
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Бритос
Мигель Бритос
90
-
Мингаццини
Никола Мингаццини
90
-
Гуана
Роберто Гуана
90
-
Тедеско
Джакомо Тедеско
82
-
Адаилтон
Болзан Мартинс Адаилтон
16'
76
-
Валиани
Франческо Валиани
90
-
Освальдо
Пабло Освальдо
59'
78
Запасные
-
Бассоли
Алессандро Бассоли
-
Коломбо
Роберто Коломбо
-
Дзенони
Кристиано Дзенони
-
Мудингай
Габи Мудингай
-
Виджиани
Лука Виджиани
-
Мараццина
Массимо Мараццина
-
Хименес
Хенри Хименес
Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Брандау
Гонцалу Брандау
90
-
Фиканья
Даниэле Фиканья
90
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
Росси
Андреа Росси
90
-
Кодря
Пол Кодря
46
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Экдаль
Альбин Экдаль
78
-
Яяло
Мато Яяло
72
-
Маккароне
Массимо Маккароне
90
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
Запасные
-
Женевье
Гаэль Женевье
-
Гарофало
Агостино Гарофало
-
Иванов
Михаил Иванов
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
-
Терци
Клаудио Терци
-
Калайо
Эмануэле Калайо
-
Паолуччи
Микеле Паолуччи