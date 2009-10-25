Рома
мин
-
Маранжао
Дониэбер Алешандер Маранжао
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Мексес
Филипп Мексес
90
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
Кассетти
Марко Кассетти
90
-
Перротта
Симоне Перротта
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Фати
Рикардо Фати
59
-
Таддеи
Родриго Таддеи
65
-
Вучинич
Мирко Вучинич
90
-
Менез
Жереми Менез
46
Запасные
-
Пит
Адриан Пит
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
Андреолли
Марко Андреолли
-
Губерти
Стефано Губерти
-
Бриги
Маттео Бриги
-
Баптиста
Жулио Баптиста
-
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
Ливорно
мин
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
90
-
Пьери
Мирко Пьери
90
-
Кнежевич
Дарио Кнежевич
90
-
Пертиконе
Романо Пертиконе
25
-
Мильонико
Леонардо Мильонико
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
56
-
Моро
Давиде Моро
90
-
Кандрева
Антонио Кандрева
90
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
66
-
Тавано
Франческо Тавано
40'
90
Запасные
-
Маркини
Давиде Маркини
-
Келлерино
Гастон Келлерино
-
Галанте
Фабио Галанте
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Диниз
Маркос Диниз
-
Филиппини
Антонио Филиппини
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли