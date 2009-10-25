Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Брандау
Гонцалу Брандау
90
-
Фиканья
Даниэле Фиканья
90
-
Терци
Клаудио Терци
60
-
Кодря
Пол Кодря
83
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Экдаль
Альбин Экдаль
90
-
Яяло
Мато Яяло
90
-
Маккароне
Массимо Маккароне
90
-
Калайо
Эмануэле Калайо
74
Запасные
-
Женевье
Гаэль Женевье
-
Гарофало
Агостино Гарофало
-
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
Рози
Алеандро Рози
-
Росси
Андреа Росси
-
Паолуччи
Микеле Паолуччи
-
Феррейра
Режиналдо Феррейра
Ювентус
мин
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
55
-
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
-
Легротталье
Никола Легротталье
90
-
Грыгера
Зденек Грыгера
46
-
Трезеге
Давид Трезеге
90
-
Мело
Фелипе Мело
90
-
Поульсен
Кристиан Поульсен
90
-
Рибас
Диего Рибас
88
-
Де Челье
Паоло Де Челье
90
-
Карвалью Де Оливейра
Амаури Карвалью Де Оливейра
72'
90
Запасные
-
Маннингер
Александр Маннингер
-
Гроссо
Фабио Гроссо
-
Каннаваро
Фабио Каннаваро
-
Касерес
Мартин Касерес
-
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
-
Каморанези
Мауро Каморанези
-
Джовинко
Себастьян Джовинко