Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Киву
Кристиан Киву
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Кордоба
Иван Кордоба
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Мунтари
Салли Мунтари
13'
85
-
Виейра
Патрик Виейра
90
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
32'
74
-
Балотелли
Марио Балотелли
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
88
Запасные
-
Тольдо
Франческо Тольдо
-
Сантон
Давиде Сантон
-
Матерацци
Марко Матерацци
-
Мансини
Алессандро Мансини
-
Станкович
Деян Станкович
-
Крхин
Рене Крхин
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
Катания
мин
-
Кампаньоло
Андреа Кампаньоло
90
-
Капуано
Чиро Капуано
90
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
-
Сполли
Николас Сполли
90
-
Потенца
Алессандро Потенца
90
-
Льяма
Кристиан Льяма
90
-
Карбони
Эзекель Карбони
90
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
46
-
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
76
-
Моримото
Такаюки Моримото
90
-
Иско
Мариано Иско
46
Запасные
-
Андухар
Мариано Андухар
-
Марчезе
Джиованни Марчезе
-
Ледесма
Пабло Ледесма
-
Риккьюти
Адриан Риккьюти
-
Маскара
Джузеппе Маскара
-
Плазмати
Джанвито Плазмати
-
Аугустин
Блажей Аугустин