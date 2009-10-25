Бари
мин
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Аллегретти
Риккардо Аллегретти
62
-
Донати
Массимо Донати
90
-
Альмирон
Серхио Альмирон
78
-
Альварес
Эдгар Альварес
90
-
Кутузов
Виталий Кутузов
90
-
Баррето
Пауло Баррето
11'
68
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
-
Бельмонте
Никола Бельмонте
-
Ланджелла
Антонио Ланджелла
-
Коман
Владимир Коман
-
Гацци
Алессандро Гацци
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини