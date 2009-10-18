Ливорно
мин
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
90
-
Пьери
Мирко Пьери
90
-
Ривас
Нельсон Ривас
44
-
Пертиконе
Романо Пертиконе
90
-
Мильонико
Леонардо Мильонико
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
90
-
Моро
Давиде Моро
90
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
83
-
Тавано
Франческо Тавано
46
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
90
Запасные
-
Галанте
Фабио Галанте
-
Келлерино
Гастон Келлерино
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Диниз
Маркос Диниз
-
Витале
Луиджи Витале
-
Кандрева
Антонио Кандрева
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус
Палермо
мин
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
81'
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Брешиано
Марко Брешиано
90
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
46
-
Симплисиу
Фабиу Симплисиу
82
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
-
Микколи
Фабрицио Микколи
56'
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
61
Запасные
-
Бричетто
Джакомо Бричетто
-
Гоян
Дорин Гоян
-
Блази
Мануэле Блази
-
Ночерино
Антонио Ночерино
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Суччи
Давиде Суччи
-
Будан
Игор Будан