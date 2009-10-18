Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Кастеллини
Паоло Кастеллини
90
-
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Дзенони
Дамиано Дзенони
90
-
Джемаили
Блерим Джемаили
77
-
Морроне
Стефано Морроне
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Аморузо
Никола Аморузо
90
-
Божинов
Валерий Божинов
6'
64
Запасные
-
Будель
Алессандро Будель
-
Руссо
Стефано Руссо
-
Лунардини
Франческо Лунардини
-
Пачи
Массимо Пачи
-
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
-
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
-
Палоски
Альберто Палоски
Сиена
мин
-
Женевье
Гаэль Женевье
46
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Терци
Клаудио Терци
90
-
Брандау
Гонцалу Брандау
90
-
Рози
Алеандро Рози
81
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Кодря
Пол Кодря
62
-
Фини
Микеле Фини
90
-
Маккароне
Массимо Маккароне
90
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
Запасные
-
Гарофало
Агостино Гарофало
-
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
Росси
Андреа Росси
-
Экдаль
Альбин Экдаль
-
Яяло
Мато Яяло
-
Калайо
Эмануэле Калайо
-
Феррейра
Режиналдо Феррейра