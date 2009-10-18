Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Мантовани
Андреа Мантовани
90
-
Мореро
Сантьяго Мореро
80
-
Йепес
Марио Йепес
90
-
Фрей
Николас Фрей
90
-
Марколини
Микеле Марколини
90
-
Йори
Мануэль Йори
71
-
Пинци
Джампьеро Пинци
90
-
де Оливейра
Лусиано Сикейра де Оливейра
90
-
Граноче
Пабло Граноче
64
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
Запасные
-
Скуицци
Лоренцо Скуицци
-
Манделли
Давиде Манделли
-
Сардо
Дженнаро Сардо
-
Арьятти
Лука Арьятти
-
Бентивольо
Симоне Бентивольо
-
Богдани
Эрьон Богдани
-
Аббрускато
Элвис Аббрускато
Бари
мин
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
65'
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Аллегретти
Риккардо Аллегретти
55
-
Альмирон
Серхио Альмирон
3'
71
-
Донати
Массимо Донати
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
90
-
Баррето
Пауло Баррето
64
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
-
Антонелли
Филиппо Антонелли
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
-
Диамутене
Сулеймани Диамутене
-
Ланджелла
Антонио Ланджелла
-
Де Вецце
Даниэле Де Вецце
-
Кутузов
Виталий Кутузов