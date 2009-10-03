Бари
мин
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Ривас
Эмануэль Ривас
90
-
Донати
Массимо Донати
90
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
90
-
Баррето
Пауло Баррето
76
-
Кутузов
Виталий Кутузов
59
Запасные
-
Греко
Джузеппе Греко
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
-
Бельмонте
Никола Бельмонте
-
Ланджелла
Антонио Ланджелла
-
Альмирон
Серхио Альмирон
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
Катания
мин
-
Андухар
Мариано Андухар
90
-
Марчезе
Джиованни Марчезе
90
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
-
Сполли
Николас Сполли
90
-
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
-
Льяма
Кристиан Льяма
68
-
Риккьюти
Адриан Риккьюти
81
-
Иско
Мариано Иско
90
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
90
-
Моримото
Такаюки Моримото
87
-
Маскара
Джузеппе Маскара
90
Запасные
-
Моретти
Федерико Моретти
-
Кампаньоло
Андреа Кампаньоло
-
Терлицци
Кристиан Терлицци
-
Пеше
Симоне Пеше
-
Ледесма
Пабло Ледесма
-
Аугустин
Блажей Аугустин
-
Плазмати
Джанвито Плазмати