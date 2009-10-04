Палермо
мин
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
-
Симплисиу
Фабиу Симплисиу
42'
90
-
Брешиано
Марко Брешиано
74
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
85
-
Микколи
Фабрицио Микколи
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
37'
77
Запасные
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Гоян
Дорин Гоян
-
Блази
Мануэле Блази
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Ночерино
Антонио Ночерино
-
Будан
Игор Будан
-
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
Ювентус
мин
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
-
Гроссо
Фабио Гроссо
90
-
Легротталье
Никола Легротталье
90
-
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
-
Зебина
Джонатан Зебина
76
-
Мело
Фелипе Мело
90
-
Каморанези
Мауро Каморанези
70
-
Поульсен
Кристиан Поульсен
90
-
Рибас
Диего Рибас
63
-
Яквинта
Винченцо Яквинта
90
-
Карвалью Де Оливейра
Амаури Карвалью Де Оливейра
90
Запасные
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Маннингер
Александр Маннингер
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
-
Марроне
Лука Марроне
-
Каннаваро
Фабио Каннаваро
-
Грыгера
Зденек Грыгера
-
Трезеге
Давид Трезеге
-
Джовинко
Себастьян Джовинко