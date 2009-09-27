Лацио
мин
-
Муслера
Фернандо Муслера
90
-
Крибари
Санчес Крибари
90
-
Раду
Штефан Раду
90
-
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
-
Маури
Стефано Маури
90
-
Фоджа
Паскуале Фоджа
73
-
Баронио
Роберто Баронио
90
-
Дабо
Усман Дабо
90
-
Крус
Хулио Рикардо Крус
58
-
Дель Неро
Симоне Дель Неро
67
-
Сарате
Мауро Сарате
84'
90
Запасные
-
Индзаги
Симоне Индзаги
-
Биццарри
Альбано Биццарри
-
дос Сантос
Элизеу Перейра дос Сантос
-
Диаките
Модибо Диаките
-
да Силва
Франселино да Силва
-
Меньи
Мурад Меньи
-
Рокки
Томмазо Рокки
Палермо
мин
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Брешиано
Марко Брешиано
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Симплисиу
Фабиу Симплисиу
90
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
-
Микколи
Фабрицио Микколи
90
-
Будан
Игор Будан
90
Запасные
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
-
Гоян
Дорин Гоян
-
Блази
Мануэле Блази
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
-
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
-
Кавани
Эдинсон Кавани