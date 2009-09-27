Милан
мин
-
Сторари
Марко Сторари
90
-
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
-
Каладзе
Каха Каладзе
90
-
Неста
Алессандро Неста
90
-
Абате
Иньяцио Абате
90
-
Пирло
Андреа Пирло
90
-
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
90
-
Амброзини
Массимо Амброзини
90
-
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
56
-
Морейра
Роналдо Морейра
71
-
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
65
Запасные
-
Дида
-
Янкуловски
Марек Янкуловски
-
Оньеву
Огучи Оньеву
-
Фавалли
Джузеппе Фавалли
-
Оддо
Массимо Оддо
-
Индзаги
Филиппо Индзаги
-
Да Силва
Алешандре Да Силва
Бари
мин
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
90
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Донати
Массимо Донати
90
-
Ривас
Эмануэль Ривас
71
-
Кутузов
Виталий Кутузов
90
-
Баррето
Пауло Баррето
87
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
-
Диамутене
Сулеймани Диамутене
-
Ланджелла
Антонио Ланджелла
-
Де Вецце
Даниэле Де Вецце
-
Альмирон
Серхио Альмирон
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини