Ливорно
мин
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
90
-
Пьери
Мирко Пьери
90
-
Кнежевич
Дарио Кнежевич
90
-
Пертиконе
Романо Пертиконе
66
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
-
Моцарт
Сантос Батиста Моцарт
86
-
Кандрева
Антонио Кандрева
90
-
Моро
Давиде Моро
79
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
90
-
Тавано
Франческо Тавано
90
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
90
Запасные
-
Келлерино
Гастон Келлерино
-
Галанте
Фабио Галанте
-
Маркини
Давиде Маркини
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Диниз
Маркос Диниз
-
Витале
Луиджи Витале
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
Фиорентина
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
-
Варгас
Хуан Варгас
90
-
Донадель
Марко Донадель
58
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Йоргенсен
Мартин Йоргенсен
58
-
Джилардино
Альберто Джилардино
90
-
Муту
Адриан Муту
71
Запасные
-
Аврамов
Влада Аврамов
-
Гобби
Массимо Гобби
-
Натали
Чезаре Натали
-
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
-
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
-
Йоветич
Стеван Йоветич