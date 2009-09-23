Болонья
мин
-
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
-
Ланна
Сальваторе Ланна
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
35'
90
-
Бритос
Мигель Бритос
90
-
Мингаццини
Никола Мингаццини
90
-
Тедеско
Джакомо Тедеско
57
-
Мутарелли
Массимо Мутарелли
6
-
Виджиани
Лука Виджиани
87
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
53'
90
-
Салайета
Марсело Салайета
90
Запасные
-
Коломбо
Роберто Коломбо
-
Дзенони
Кристиано Дзенони
-
Казарини
Федерико Казарини
-
Мудингай
Габи Мудингай
-
Адаилтон
Болзан Мартинс Адаилтон
-
Валиани
Франческо Валиани
-
Освальдо
Пабло Освальдо
Ливорно
мин
-
Маркини
Давиде Маркини
90
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
90
-
Кнежевич
Дарио Кнежевич
90
-
Мильонико
Леонардо Мильонико
90
-
Пертиконе
Романо Пертиконе
90
-
Витале
Луиджи Витале
90
-
Филиппини
Антонио Филиппини
59
-
Кандрева
Антонио Кандрева
90
-
Моро
Давиде Моро
46
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус
90
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
65
Запасные
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Пьери
Мирко Пьери
-
Диниз
Маркос Диниз
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Тавано
Франческо Тавано
-
Дионизи
Федерико Дионизи