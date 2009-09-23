Аталанта
мин
-
Консильи
Андреа Консильи
90
-
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
-
Бьянко
Паоло Бьянко
90
-
Манфредини
Томас Манфредини
90
-
Гарич
Гиорги Гарич
90
-
Падоин
Симоне Падоин
90
-
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
-
Касерта
Фабио Касерта
70
-
Дони
Кристиано Дони
73
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
90
Запасные
-
Коппола
Фердинандо Коппола
-
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
-
Лаюн
Мигель Лаюн
-
Радованович
Иван Радованович
-
Тирибокки
Симоне Тирибокки
-
Чераволо
Фабио Чераволо
Катания
мин
-
Андухар
Мариано Андухар
90
-
Капуано
Чиро Капуано
90
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
-
Сполли
Николас Сполли
90
-
Потенца
Алессандро Потенца
90
-
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
90
-
Карбони
Эзекель Карбони
77
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
85
-
Моримото
Такаюки Моримото
90
-
Маскара
Джузеппе Маскара
90
-
Мартинес
Хорхе Мартинес
71
Запасные
-
Кампаньоло
Андреа Кампаньоло
-
Беллуски
Джузеппе Беллуски
-
Льяма
Кристиан Льяма
-
Риккьюти
Адриан Риккьюти
-
Иско
Мариано Иско
-
Плазмати
Джанвито Плазмати
-
Аугустин
Блажей Аугустин