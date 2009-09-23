Бари
мин
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Ривас
Эмануэль Ривас
66
-
Гацци
Алессандро Гацци
84
-
Донати
Массимо Донати
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
56
-
Баррето
Пауло Баррето
90
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
-
Греко
Джузеппе Греко
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Диамутене
Сулеймани Диамутене
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
-
Ланджелла
Антонио Ланджелла
-
Де Вецце
Даниэле Де Вецце
-
Кутузов
Виталий Кутузов
Кальяри
мин
-
Парола
Андреа Парола
90
-
Маркетти
Федерико Маркетти
90
-
Агостини
Алессандро Агостини
90
-
Марцоратти
Лино Марцоратти
90
-
Астори
Давиде Астори
90
-
Канини
Микеле Канини
90
-
Дессена
Даниэле Дессена
90
-
Лаццари
Андреа Лаццари
90
-
Коссу
Андреа Коссу
80
-
Жеда Капучо
Невес Жеда Капучо
89
-
Матри
Алессандро Матри
73
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Сиваков
Михаил Сиваков
-
Бароне
Симоне Бароне
-
Бьондини
Давиде Бьондини
-
Ларривей
Хоакин Ларривей
-
Рагацу
Даниэле Рагацу
-
да Силва
Андерсон Мигел да Силва