Ювентус
мин
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
-
Гроссо
Фабио Гроссо
90
-
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
-
Легротталье
Никола Легротталье
90
-
Грыгера
Зденек Грыгера
90
-
Поульсен
Кристиан Поульсен
90
-
Каморанези
Мауро Каморанези
73
-
Маркизио
Клаудио Маркизио
30'
90
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
61
-
Яквинта
Винченцо Яквинта
8'
90
-
Трезеге
Давид Трезеге
80
Запасные
-
Маннингер
Александр Маннингер
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
-
Де Челье
Паоло Де Челье
-
Касерес
Мартин Касерес
-
Марроне
Лука Марроне
-
Зебина
Джонатан Зебина
-
Карвалью Де Оливейра
Амаури Карвалью Де Оливейра
Ливорно
мин
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
90
-
Пьери
Мирко Пьери
90
-
Диниз
Маркос Диниз
90
-
Мильонико
Леонардо Мильонико
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
-
Моро
Давиде Моро
90
-
Моцарт
Сантос Батиста Моцарт
46
-
Кандрева
Антонио Кандрева
90
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
90
-
Тавано
Франческо Тавано
69
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
63
Запасные
-
Маркини
Давиде Маркини
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Пертиконе
Романо Пертиконе
-
Витале
Луиджи Витале
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
-
Филиппини
Антонио Филиппини
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус