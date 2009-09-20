Бари
мин
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Ривас
Эмануэль Ривас
7'
46
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Донати
Массимо Донати
61'
73
-
Альварес
Эдгар Альварес
39'
90
-
Кутузов
Виталий Кутузов
90
-
Баррето
Пауло Баррето
9'
59
Запасные
-
Греко
Джузеппе Греко
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Бельмонте
Никола Бельмонте
-
Ланджелла
Антонио Ланджелла
-
Де Вецце
Даниэле Де Вецце
-
Альмирон
Серхио Альмирон
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
Аталанта
мин
-
Консильи
Андреа Консильи
90
-
Беллини
Джанпаоло Беллини
84'
90
-
Таламонти
Леонардо Таламонти
90
-
Манфредини
Томас Манфредини
90
-
Гарич
Гиорги Гарич
90
-
Падоин
Симоне Падоин
90
-
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
-
Касерта
Фабио Касерта
76
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
90
-
Тирибокки
Симоне Тирибокки
90
-
Чераволо
Фабио Чераволо
46
Запасные
-
Мадонна
Никола Мадонна
-
Коппола
Фердинандо Коппола
-
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
-
Лаюн
Мигель Лаюн
-
Радованович
Иван Радованович
-
Дони
Кристиано Дони