Ливорно
мин
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
90
-
Пертиконе
Романо Пертиконе
90
-
Мильонико
Леонардо Мильонико
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
-
Витале
Луиджи Витале
90
-
Моцарт
Сантос Батиста Моцарт
64
-
Моро
Давиде Моро
69
-
Кандрева
Антонио Кандрева
90
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
90
-
Тавано
Франческо Тавано
83
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
90
Запасные
-
Келлерино
Гастон Келлерино
-
Маркини
Давиде Маркини
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Диниз
Маркос Диниз
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
-
Филиппини
Антонио Филиппини
-
Дионизи
Федерико Дионизи
Милан
мин
-
Сторари
Марко Сторари
90
-
Янкуловски
Марек Янкуловски
90
-
Неста
Алессандро Неста
90
-
Силва
Тиаго Силва
90
-
Оддо
Массимо Оддо
90
-
Морейра
Роналдо Морейра
56
-
Амброзини
Массимо Амброзини
90
-
Фламини
Матье Фламини
78
-
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
-
Да Силва
Алешандре Да Силва
90
-
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
55
Запасные
-
Дида
-
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
-
Каладзе
Каха Каладзе
-
Фавалли
Джузеппе Фавалли
-
Абате
Иньяцио Абате
-
Пирло
Андреа Пирло
-
Индзаги
Филиппо Индзаги