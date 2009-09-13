Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Кода
Андреа Кода
90
-
Фелипе Диас
Фелипе
46
-
Сапата
Кристиан Сапата
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
90
-
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
90
-
Саммарко
Паоло Саммарко
46
-
Исла
Маурисио Исла
90
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
29'
75
-
Санчес
Алексис Санчес
90
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
55'
69'
79'
90
Запасные
-
Беларди
Эмануэле Беларди
-
Лукович
Александар Лукович
-
Баста
Душан Баста
-
Пепе
Симоне Пепе
-
Лоди
Франческо Лоди
-
Зимлинг
Ники Зимлинг
-
Корради
Бернардо Корради
Катания
мин
-
Андухар
Мариано Андухар
90
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
-
Сполли
Николас Сполли
90
-
Беллуски
Джузеппе Беллуски
71
-
Потенца
Алессандро Потенца
90
-
Карбони
Эзекель Карбони
90
-
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
90
-
Риккьюти
Адриан Риккьюти
76
-
Пеше
Симоне Пеше
90
-
Моримото
Такаюки Моримото
11'
90
-
Маскара
Джузеппе Маскара
34'
90
Запасные
-
Моретти
Федерико Моретти
-
Кампаньоло
Андреа Кампаньоло
-
Скьякка
Фабио Скьякка
-
Иско
Мариано Иско
-
Плазмати
Джанвито Плазмати
-
Аугустин
Блажей Аугустин
-
Мартинес
Хорхе Мартинес