Палермо
мин
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Брешиано
Марко Брешиано
60
-
Блази
Мануэле Блази
76
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
77
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Микколи
Фабрицио Микколи
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
90
Запасные
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
-
Гоян
Дорин Гоян
-
Мелинте
Кристиан Мелинте
-
Бертоло
Николас Бертоло
-
Симплисиу
Фабиу Симплисиу
-
Суччи
Давиде Суччи
-
Будан
Игор Будан
Бари
мин
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Аллегретти
Риккардо Аллегретти
2'
67
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Донати
Массимо Донати
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
56
-
Кутузов
Виталий Кутузов
75
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
-
Греко
Джузеппе Греко
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
-
Ланджелла
Антонио Ланджелла
-
Ривас
Эмануэль Ривас
-
Де Вецце
Даниэле Де Вецце
-
Баррето
Пауло Баррето