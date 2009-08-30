Фиорентина
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
-
Комотто
Джанлука Комотто
90
-
Сантана
Марио Сантана
62
-
Варгас
Хуан Варгас
82
-
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
76
-
Донадель
Марко Донадель
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
90
-
Йоветич
Стеван Йоветич
29'
90
Запасные
-
Аврамов
Влада Аврамов
-
Гобби
Массимо Гобби
-
Натали
Чезаре Натали
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
-
Йоргенсен
Мартин Йоргенсен
-
Муту
Адриан Муту
Палермо
мин
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Брешиано
Марко Брешиано
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
64
-
Бертоло
Николас Бертоло
69
-
Пасторе
Хавьер Пасторе
85
-
Микколи
Фабрицио Микколи
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
90
Запасные
-
Тедеско
Джованни Тедеско
-
Конти
Даниэль Конти
-
Сиригу
Сальваторе Сиригу
-
Гоян
Дорин Гоян
-
Мелинте
Кристиан Мелинте
-
Симплисиу
Фабиу Симплисиу
-
Будан
Игор Будан