Бари
мин
-
Паризи
Алессандро Паризи
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Аллегретти
Риккардо Аллегретти
67
-
Де Вецце
Даниэле Де Вецце
90
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
87
-
Кутузов
Виталий Кутузов
90
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
76
Запасные
-
Кароббио
Филиппо Кароббио
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
-
Ланджелла
Антонио Ланджелла
-
Ривас
Эмануэль Ривас
-
Сфорцини
Фердинандо Сфорцини
Болонья
мин
-
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
-
Раджи
Андреа Раджи
77
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Бритос
Мигель Бритос
90
-
Дзенони
Кристиано Дзенони
90
-
Мингаццини
Никола Мингаццини
90
-
Гуана
Роберто Гуана
90
-
Бомбардини
Давиде Бомбардини
82
-
Валиани
Франческо Валиани
90
-
Виджиани
Лука Виджиани
90
-
Освальдо
Пабло Освальдо
90
Запасные
-
Пази
Риккардо Пази
-
Коломбо
Роберто Коломбо
-
Ланна
Сальваторе Ланна
-
Морас
Вангелис Морас
-
Тедеско
Джакомо Тедеско
-
Адаилтон
Болзан Мартинс Адаилтон
-
Мутарелли
Массимо Мутарелли