Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Матерацци
Марко Матерацци
61
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Виейра
Патрик Виейра
46
-
Мотта
Тиаго Мотта
90
-
Станкович
Деян Станкович
90
-
Мунтари
Салли Мунтари
28
-
Это'О
Самуэль Это'О
55'
90
-
Милито
Диего Милито
90
Запасные
-
Тольдо
Франческо Тольдо
-
Киву
Кристиан Киву
-
Сантон
Давиде Сантон
-
Кордоба
Иван Кордоба
-
Мансини
Алессандро Мансини
-
Балотелли
Марио Балотелли
-
Куарежма
Рикарду Куарежма
Бари
мин
-
Паризи
Алессандро Паризи
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Масиелло
Андреа Масиелло
90
-
Аллегретти
Риккардо Аллегретти
56
-
Де Вецце
Даниэле Де Вецце
90
-
Гацци
Алессандро Гацци
90
-
Альварес
Эдгар Альварес
90
-
Кутузов
Виталий Кутузов
75'
90
-
Сфорцини
Фердинандо Сфорцини
58
Запасные
-
Греко
Джузеппе Греко
-
Кароббио
Филиппо Кароббио
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Масиелло
Сальваторе Масиелло
-
Стеллини
Кристиан Стеллини
-
Ланджелла
Антонио Ланджелла
-
Ривас
Эмануэль Ривас