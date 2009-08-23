Ливорно
мин
-
Грандони
Алессандро Грандони
90
-
Де Лучия
Альфонсо Де Лучия
90
-
Пьери
Мирко Пьери
90
-
Диниз
Маркос Диниз
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
-
Бергвольд
Мартин Бергвольд
90
-
Кандрева
Антонио Кандрева
90
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
80
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
90
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
71
-
Тавано
Франческо Тавано
89
Запасные
-
Маркини
Давиде Маркини
-
Келлерино
Гастон Келлерино
-
ди Белла
Фабрицио ди Белла
-
Бенусси
Франческо Бенусси
-
Моро
Давиде Моро
-
Данилевичиус
Томас Данилевичиус
-
Дионизи
Федерико Дионизи
Кальяри
мин
-
Маркетти
Федерико Маркетти
90
-
Агостини
Алессандро Агостини
90
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Астори
Давиде Астори
90
-
Писано
Франческо Писано
90
-
Конти
Даниэле Конти
90
-
Бароне
Симоне Бароне
90
-
Лаццари
Андреа Лаццари
90
-
Коссу
Андреа Коссу
77
-
Жеда Капучо
Невес Жеда Капучо
87
-
Ларривей
Хоакин Ларривей
64
Запасные
-
Парола
Андреа Парола
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Марцоратти
Лино Марцоратти
-
Канини
Микеле Канини
-
Бьондини
Давиде Бьондини
-
Матри
Алессандро Матри
-
да Силва
Андерсон Мигел да Силва