Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Невилл
Фил Невилл
90
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
89'
90
-
Артета
Микель Артета
72'
90
-
Кэхилл
Тим Кэхилл
63
-
Аничебе
Виктор Аничебе
15
-
Айегбени
Якубу Айегбени
76
Запасные
-
Нэш
Карло Нэш
-
Йобо
Джозеф Йобо
-
Хибберт
Тони Хибберт
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
-
Родуэлл
Джек Родуэлл
-
Осман
Леон Осман
-
Саа
Луи Саа
Болтон
мин
-
Яскилайнен
Юсси Яскилайнен
90
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Найт
Зэт Найт
90
-
О'Брайн
Эндрю О'Брайн
90
-
Стейнссон
Гретар Стейнссон
90
-
Коэн
Тамир Коэн
84
-
Муамба
Фабрис Муамба
90
-
Уилшир
Джек Уилшир
81
-
Ли
Ли Чхун-Ен
90
-
Элмандер
Йохан Элмандер
72
-
Дэйвис
Кевин Дэйвис
90
Запасные
-
Рига
Мустафа Рига
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
-
Риккеттс
Сэм Риккеттс
-
Тэйлор
Мэттью Тэйлор
-
Дэйвис
Марк Дэйвис
-
Вайсс
Владимир Вайсс