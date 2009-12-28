Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
90
-
Живе
Гаэль Живе
90
-
Нельсен
Райан Нельсен
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
53'
90
-
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
74
-
МакКарти
Бенни МакКарти
73
-
Робертс
Джейсон Робертс
73
Запасные
-
Браун
Джейсон Браун
-
Ольссон
Мартин Ольссон
-
Якобсен
Ларс Якобсен
-
Сальгадо
Мичел Сальгадо
-
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
-
Калинич
Никола Калинич
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
Сандерленд
мин
-
Фулоп
Мартон Фулоп
90
-
МакКартни
Джордж МакКартни
90
-
Носуорти
Найрон Носуорти
90
-
Да Силва
Пауло Да Силва
90
-
Бардсли
Филлип Бардсли
90
-
Цана
Лорик Цана
90
-
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
-
Мейлер
Дэвид Мейлер
90
-
Мерфи
Дэрил Мерфи
90
-
Бент
Даррен Бент
52'
65'
90
-
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
90
Запасные
-
Хили
Дэвид Хили
-
Рид
Адам Рид
-
Нобл
Лиам Нобл
-
Лидл
Майкл Лидл
-
Карсон
Тревор Карсон
-
Андерсон
Расселл Андерсон
-
Зенден
Будевейн Зенден