Сток Сити
мин
-
Соренсен
Томас Соренсен
90
-
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Файе
Абдулайе Файе
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
-
Лоуренс
Лиам Лоуренс
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
78
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Делап
Рори Делап
90
-
Фуллер
Рикардо Фуллер
84
-
Китсон
Дэйв Китсон
43'
90
Запасные
-
Гриффин
Энди Гриффин
-
Симонсен
Стив Симонсен
-
Пью
Дэнни Пью
-
Хут
Роберт Хут
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Крессуэлл
Ричард Крессуэлл
-
Шанли
Тунджай Шанли
Сандерленд
мин
-
Гордон
Крейг Гордон
90
-
МакКартни
Джордж МакКартни
90
-
Ричардсон
Киран Ричардсон
59
-
Цана
Лорик Цана
90
-
Носуорти
Найрон Носуорти
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Бардсли
Филлип Бардсли
90
-
Каттермол
Ли Каттермол
80
-
Мальбранк
Стид Мальбранк
90
-
Бент
Даррен Бент
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
90
Запасные
-
Карсон
Тревор Карсон
-
Коллинс
Дэнни Коллинс
-
Да Силва
Пауло Да Силва
-
Рид
Энди Рид
-
Лидбиттер
Грант Лидбиттер
-
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл