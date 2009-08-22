Сандерленд
мин
-
Фулоп
Мартон Фулоп
90
-
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
-
МакКартни
Джордж МакКартни
60
-
Ричардсон
Киран Ричардсон
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Цана
Лорик Цана
90
-
Бардсли
Филлип Бардсли
90
-
Каттермол
Ли Каттермол
90
-
Мальбранк
Стид Мальбранк
79
-
Бент
Даррен Бент
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
32'
53'
90
Запасные
-
Хили
Дэвид Хили
-
Гордон
Крейг Гордон
-
Носуорти
Найрон Носуорти
-
Рид
Энди Рид
-
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
Лидбиттер
Грант Лидбиттер
-
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
Блэкберн
мин
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Живе
Гаэль Живе
21'
90
-
Нельсен
Райан Нельсен
46
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Якобсен
Ларс Якобсен
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
-
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
-
Робертс
Джейсон Робертс
90
-
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
71
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
14
Запасные
-
Браун
Джейсон Браун
-
Ольссон
Мартин Ольссон
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
-
Грелла
Винченцо Грелла
-
Эмертон
Брэтт Эмертон
-
Калинич
Никола Калинич
-
МакКарти
Бенни МакКарти