Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Дакоста
Акес Дакоста
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Илич
Бранко Илич
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
86
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
46
-
Шешуков
Александр Шешуков
77
-
Ребко
Алексей Ребко
90
-
Вукич
Звономир Вукич
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Якубко
Мартин Якубко
90
Запасные
-
Феррейра Нарде
Жеан Феррейра Нарде
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Григалава
Гиа Григалава
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
-
Крунич
Бранислав Крунич
-
Стрелков
Игорь Стрелков
Динамо
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Колодин
Денис Колодин
6'
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
35'
90
-
Ковальчик
Марцин Ковальчик
46
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Смолов
Федор Смолов
86
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Агийяр
Луис Агийяр
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
-
Шунин
Антон Шунин
-
Терехов
Сергей Терехов
-
Танасиевич
Йован Танасиевич
-
Димидко
Александр Димидко
-
Юсупов
Артур Юсупов
-
Ропотан
Адриан Ропотан