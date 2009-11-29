Кубань
мин
-
Карюкин
Богдан Карюкин
90
-
Хохлов
Александр Хохлов
90
-
Лагиевка
Кшиштоф Лагиевка
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Драман
Хамину Драман
38
-
Тлисов
Артур Тлисов
90
-
Сквернюк
Алексей Сквернюк
90
-
Мурешан
Андрей Иосиф Мурешан
85
-
Бабангида
Харуна Бабангида
38
-
Траоре
Драман Траоре
90
Рубин
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Попов
Алексей Попов
90
-
Орехов
Александр Орехов
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Касаев
Алан Касаев
66
-
Сибайя
МакБет Сибайя
70
-
Быстров
Петр Быстров
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
-
Муравски
Рафал Муравски
31'
90
-
Горбанец
Андрей Горбанец
90
-
Кабзе
Хасан Кабзе
9'
79