Ростов
мин
-
Герус
Роман Герус
90
-
Шериев
Астемир Шериев
90
-
Рожков
Михаил Рожков
90
-
Черкес
Александр Черкес
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
46
-
Павленко
Александр Павленко
18'
90
-
Кульчий
Александр Кульчий
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
89
-
Астафьев
Максим Астафьев
46
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
90
Амкар
мин
-
Нарубин
Сергей Нарубин
90
-
Гаал
Миклош Гаал
70
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Сираков
Захари Сираков
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
89
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Новакович
Митар Новакович
90
-
Пеев
Георги Пеев
90
-
Кушев
Мартин Кушев
90
-
Волков
Сергей Волков
9'
76