Амкар
мин
-
Усминский
Игорь Усминский
90
-
Федорив
Виталий Федорив
87
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
15'
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Сираков
Захари Сираков
90
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Новакович
Митар Новакович
90
-
Пеев
Георги Пеев
90
-
Сикимич
Предраг Сикимич
85
-
Волков
Сергей Волков
23'
90
Запасные
-
Нарубин
Сергей Нарубин
-
Гаал
Миклош Гаал
-
Соколов
Дмитрий Соколов
-
Жиляев
Николай Жиляев
-
Померко
Алексей Померко
-
Карлос
Жеан Карлос
-
Юнузович
Эдин Юнузович
Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Головатенко
Виктор Головатенко
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Старков
Иван Старков
90
-
Сансони
Себастьян Роже Сансони
90
-
Кириллов
Юрий Кириллов
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Кожанов
Олег Кожанов
72
-
Антипенко
Александр Антипенко
90
Запасные
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Тривунович
Вуле Тривунович
-
Ротенберг
Борис Ротенберг
-
Цветкович
Иван Цветкович
-
Блатняк
Драган Блатняк
-
Мамонов
Антон Мамонов