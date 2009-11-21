Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Дакоста
Акес Дакоста
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
46
-
Ребко
Алексей Ребко
90
-
Вукич
Звономир Вукич
81
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Якубко
Мартин Якубко
90
Запасные
-
Феррейра Нарде
Жеан Феррейра Нарде
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Григалава
Гиа Григалава
-
Илич
Бранко Илич
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Крунич
Бранислав Крунич
-
Стрелков
Игорь Стрелков
Спартак-Нальчик
мин
-
Хомич
Дмитрий Хомич
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Кисенков
Владимир Кисенков
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Гетериев
Казбек Гетериев
90
-
Бикмаев
Марат Бикмаев
74
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
25'
84
-
Да Силва
Леандро Да Силва
90
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
55'
90
Запасные
-
Радич
Деян Радич
-
Филатов
Валентин Филатов
-
Плиев
Заурбек Плиев
-
Сантос
Рикардо Лаго Сантос
-
Самсонов
Олег Самсонов
-
Овчинников
Сергей Овчинников
-
Концевой
Артем Концевой