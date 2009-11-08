Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Асатиани
Малхаз Асатиани
90
-
Баша
Марко Баша
90
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Гатагов
Алан Гатагов
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
28
-
Шарлес
Фернандо Шарлес
90
-
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
-
Сычев
Дмитрий Сычев
90'
90
Запасные
-
Чех
Марек Чех
-
Сенников
Дмитрий Сенников
-
Данташ Биспо
Родолфо Данташ Биспо
-
Феррейру
Вагнер Феррейру
-
Минченков
Александр Минченков
-
Полоз
Дмитрий Полоз
-
Фалл
Байе Джиби Фалл
Амкар
мин
-
Усминский
Игорь Усминский
90
-
Федорив
Виталий Федорив
90
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Сираков
Захари Сираков
90
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Новакович
Митар Новакович
90
-
Соколов
Дмитрий Соколов
46
-
Кушев
Мартин Кушев
90
-
Волков
Сергей Волков
83
Запасные
-
Шумайлов
Максим Шумайлов
-
Гаал
Миклош Гаал
-
Макагонов
Михаил Макагонов
-
Жиляев
Николай Жиляев
-
Карлос
Жеан Карлос
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
-
Пеев
Георги Пеев